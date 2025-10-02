Koliku minutažu su imali srpski košarkaši u prvom kolu Evrolige? Zvezda prednjači, 4 kluba ispred Partizana

Kompletirano je prvo kolo nove sezone Evrolige, a večiti rivali, Crvena zvezda i Partizan nisu počeli takmičenje na najbolji način, već su upisali po poraz.

Zvezda je na svom terenu poražena od milanske Olimpije sa 92:82, dok je Partizan u Dubaiju poražen od istoimene ekipe sa 89:76. Ono što je zanimljivo nakon prvog odigranog kola, jeste minutaža srpskih košarkaša, koji su na terenu proveli zbirno ukupno 256 minuta, a u minutaži domaćih igrača prednjači Crvena zvezda. Naime, srpski igrači u crveno-belom dresu, protiv Olimpije su na terenu proveli ukupno 50 minuta, od čega najviše Nikola Kalinić sa 27 minuta, a iza