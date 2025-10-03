BBC vesti na srpskom

'Jednu od žrtava napada na sinagogu u Mančesteru slučajno su upucali policajci'

Jedna od žrtava napada na sinagogu u Mančesteru pogođena je u policijskoj vatri, priznao policijski šef. Napadač je 35-godišnji Džihad al-Šamim Britanac sirijskog porekla.

BBC News pre 51 minuta
napad u mančesteru, napad na jevreje u mančesteru, napad kod sinagoge u mančesteru, ubistvo jevreja u mančesteru
Getty Images
Vernici su pokazali „hrabrost“ sprečivši napadača da uđe u sinagogu, saopštila je policija

Dvojica Jevreja su ubijena, a troje je ranjeno ili povređeno u napadu automobilom i nožem kod sinagoge u engleskom gradu Mančesteru, na veliki jevrejski praznik Jom Kipur, koji je policija okarakterisala kao „teroristički incident".

Muškarac koji je 2. oktobra izvršio napad je Džihad Al-Šami, 35-godišnji Britanac sirijskog porekla, saopštila je policija.

Dan kasnije, međutim, šef mančesterske policije je priznao da su jednu od žrtava zapravo ubili policijski službenici, pucajući na napadača.

On je najpre automobilom jurnuo na ljude ispred sinagoge, a onda je nožem napadao prolaznike.

Policija ga je ubila na licu mesta.

Od trojice povređenih muškaracajedan ima prostrelnu ranu koja nije opasna po život, saopštila je policija.

Troje ljudi je privedeno - dva muškarca i starija žena zbog sumnji da su pripremali teroristički napad, objavila je policija.

Pogledajte snimak napada u Mančesteru i kako je policija savladala ubicu

Šta se desilo i ko je napadač?

napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru, osumnjičeni za napad u mančesteru
BBC
Na fotografiji je napadač iz Mančestera

Napad se dogodio u 9.31 sati 2. oktobra, šest kilometara od centra Mančestera, u ulici Midlton kod singagoge Hiton park.

Policija je dobila prijavu da je vozač automobilom uleteo u okupljene ispred sinagoge, a službenici su odmah okrakterisali napad kao „veliki incident".

Očevici su rekli da su obezbeđenje i vernici sprečili napadača da uđe u sinagogu.

Na snimku, koji je analizirao BBC tim za utvrđivanje činjenica, vide se naoružani policajci kod sinagoge kako stoje iznad osobe koja leži na zemlji.

Čuje se kako upozoravaju ljude da čovek ima „bombu na sebi" i govore prolaznicima da se povuku.

Još jedna osoba ispred sinagoge je ležala na tlu u lokvi krvi.

U 9.38 sati, samo osam minuta posle poziva, vidi se kako čovek pokušava da ustane, a policajci pucaju u njega.

Napadač je ubio 53-godišnjeg Adrijana Dolbija i 66-godišnjeg Melvina Krevica.

Troje ranjenih i povređenih su prebačeni u bolnici sa teškim povredama, saopštila je policija.

napad u mančesteru, napad na jevreje u mančesteru, napad kod sinagoge u mančesteru, ubistvo jevreja u mančesteru
REUTERS/Phil Noble
napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru, ljudi stoje u bolu ispred sinagoge u mančesteru
REUTERS/Temilade Adelaja
Ljudi su se okupili u blizini mesta napada kod sinagoge u Mančesteru - napad je izveden na veliki jevrejski praznik Jom Kipur

Tokom dana otkriven je identitet napadača.

Smatra se da je Al-Šami ušao u Veliku Britaniju kao malo dete i da je britansko državljanstvo dobio 2006. godine još dok je bio maloletnik.

Utvrđeno je i da do sada nisu bile podnete prijave u vezi sa Al-Šamijem vladinoj šemi za borbu protiv radikalizacije - Preventu.

Policija je saopštila da je uhapsila dva muškarca u tridesetim godinama i ženu u šezdesetim godinama zbog sumnje da su izvršili, pripremili i podsticali terorističke akte.

Utvrđeno je da sumnjiva naprava koju je napadač nosio nije eksploziv, rekao je portparol policije.

Policijske snage na licu mesta, napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru, policajci na mestu napada kod sinagoge u mančesteru
Reuters
Policijske snage na licu mesta

Šta kažu vlasti?

napad u mančesteru, ljudi okupljeni ispred mesta napada kod sinagoge u mančesteru
Reuters
Okupljeni na mestu napada

Velika Britanija mora da pobedi rastući antisemitizam, rekao je premijer Kir Starmer.

Učinićemo „sve što je u našoj moći da zaštitimo jevrejsku zajednicu", poručio je.

Napad je „još strašniji" jer je izveden na Jom Kipur - najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, dodao je Starmer, koji se hitno vratio u zemlju sa samita Evropske političke zajednice u Danskoj.

Dodatne policijske snage biće raspoređene u sinagogama širom zemlje, najavio je.

Sadik Kan, gradonačelnik Londona, rekao je da će biti „pojačan" policijski nadzor u i oko sinagoga u britanskoj prestonici.

Glavni rabin ser Efraim Mirvis rekao je da je napad u „tragičan rezultat „neumoljivog talasa mržnje prema Jevrejima na našim ulicama, univertitetima, na društvenim mrežama i na drugim mestima".

„Nadali smo se da nikada nećemo dočekati ovakav dan, ali smo duboko u sebi znali da hoće", dodao je.

Kralj Čarls i kraljica Kamila rekli su da su „duboko šokirani i ožalošćeni" zbog napada.

„Posebno na tako značajan dan za jevrejsku zajednicu", saopšteno je iz Bakingemske palate.

„Naše misli i molitve su sa svima koji su pogođeni ovim užasnim incidentom", dodaje se.

Policijske snage na licu mesta, napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru, policajci na mestu napada kod sinagoge u mančesteru
PA Media
Specijalne policijske snage i hitna pomoć kod mesta napada

Šta su rekli očevici?

napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru
Reuters

Geret, vozač kombija za dostavu i očevidac, rekao je za BBC radio Mančester da je video ljude kako viču i dve osobe - jednu kako „krvari po ulici", a drugu kako „leži" ispred automobila.

Kaže da je video i muškarca sa nožem kojim je „razbio prozor obližnje zgrade pokušavajući da uđe“.

„Za nekoliko sekundi, policija je stigla, izdali su nekoliko upozorenja, nije ih poslušao, na šta su oni otvorili vatru", rekao je.

Čovek koji je držao nož zatim se srušio. Potom je „krenuo da ustane i policija ga je ponovo upucala", ispričao je ovaj očevidac.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.03.2025)

BBC News
Srbija protiv Albanije u Leskovcu pred tek oko 6.500 ljudi, nova imena u timu

Srbija protiv Albanije u Leskovcu pred tek oko 6.500 ljudi, nova imena u timu

BBC News pre 1 sat
Privedeni propalestinski aktivisti iz flotile ka Gazi čekaju deportaciju iz Izraela

Privedeni propalestinski aktivisti iz flotile ka Gazi čekaju deportaciju iz Izraela

BBC News pre 4 sati
Nova pravila za ulazak u EU: Kako da se prijavim

Nova pravila za ulazak u EU: Kako da se prijavim

BBC News pre 2 sata
Kad postanem kralj, promeniću monarhiju, kaže princ Vilijam

Kad postanem kralj, promeniću monarhiju, kaže princ Vilijam

BBC News pre 4 sati
Povratak Birmingemske bande: 'Očekujte neverovatnu vožnju'

Povratak Birmingemske bande: 'Očekujte neverovatnu vožnju'

BBC News pre 1 sat
BBC News

Povezane vesti »

‘Jednu od žrtava napada na sinagogu u Mančesteru slučajno su upucali policajci’

‘Jednu od žrtava napada na sinagogu u Mančesteru slučajno su upucali policajci’

Južne vesti pre 51 minuta
‘Jednu od žrtava napada na sinagogu u Mančesteru slučajno su upucali policajci’

‘Jednu od žrtava napada na sinagogu u Mančesteru slučajno su upucali policajci’

Danas pre 51 minuta
Terorista iz mančestera radio kao nastavnik i bio otac Snimak dokazuje da je u Britaniju došao kao dete (video)

Terorista iz mančestera radio kao nastavnik i bio otac Snimak dokazuje da je u Britaniju došao kao dete (video)

Alo pre 1 sat
Jezivi detalji terorističkog napada u Mančesteru: Sledi borba protiv antisemitizma i pojačane mere bezbednosti

Jezivi detalji terorističkog napada u Mančesteru: Sledi borba protiv antisemitizma i pojačane mere bezbednosti

Mondo pre 2 sata
Objavljena imena ubijenih u Mančesteru: Rabin sprečio napadača da uđe u sinagogu, mere bezbednosti na najvišem nivou

Objavljena imena ubijenih u Mančesteru: Rabin sprečio napadača da uđe u sinagogu, mere bezbednosti na najvišem nivou

Blic pre 4 sati
Dvoje ubijeno, troje teško ranjeno u Mančesteru: Napadač ubijen, uhapšeno još troje

Dvoje ubijeno, troje teško ranjeno u Mančesteru: Napadač ubijen, uhapšeno još troje

Radio 021 pre 3 sata
Policija objavila ime: Britanac sirijskog porekla odgovoran za napad u Mančesteru

Policija objavila ime: Britanac sirijskog porekla odgovoran za napad u Mančesteru

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Teroristički napadDanskaJom kipurSinagoga

Svet, najnovije vesti »

Odobrena optužnica za smrtonosni požar u diskoteci u Kočanima

Odobrena optužnica za smrtonosni požar u diskoteci u Kočanima

N1 Info pre 26 minuta
Odobrena optužnica za smrtonosni požar u diskoteci u Kočanima

Odobrena optužnica za smrtonosni požar u diskoteci u Kočanima

Danas pre 46 minuta
Misterija oko raketa “tomahavk”

Misterija oko raketa “tomahavk”

Vesti online pre 26 minuta
U Rusiji uhapšen muškarac koga je Interpol tražio zbog trgovine ljudima radi vađenja organa na Kosovu

U Rusiji uhapšen muškarac koga je Interpol tražio zbog trgovine ljudima radi vađenja organa na Kosovu

Sputnik pre 41 minuta
Ruska vojska učvrstila položaje u mestu Poltavka u Zaporoškoj oblasti

Ruska vojska učvrstila položaje u mestu Poltavka u Zaporoškoj oblasti

Pravda pre 21 minuta