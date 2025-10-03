'Policajci slučajno ubili jednu od žrtava napada na sinagogu u Mančesteru'

BBC News pre 1 sat

Dvojica Jevreja su ubijena, a troje je ranjeno ili povređeno u napadu automobilom i nožem kod sinagoge u engleskom gradu Mančesteru, na veliki jevrejski praznik Jom Kipur, koji je policija okarakterisala kao „teroristički incident".

Muškarac koji je 2. oktobra izvršio napad je Džihad al-Šami, 35-godišnji Britanac sirijskog porekla, saopštila je policija.

Dan kasnije, međutim, šef mančesterske policije je priznao da su jednu od žrtava zapravo ubili policijski službenici, pucajući na napadača.

On je najpre automobilom jurnuo na ljude ispred sinagoge, a onda je nožem napadao prolaznike.

Policija ga je ubila na licu mesta.

Od trojice povređenih muškaraca jedan ima prostrelnu ranu koja nije opasna po život, saopštila je policija.

Saopšteno je i da u vezi sa napadom uhapšena dva muškarca u tridesetim godinama i ženu u šezdesetim godinama zbog sumnje da su izvršili, pripremili i podsticali terorističke akte.

Utvrđeno je da sumnjiva naprava koju je napadač nosio nije eksploziv, rekao je portparol policije.

Pogledajte snimak napada u Mančesteru i kako je policija savladala ubicu

Šta se desilo i ko je napadač?

Getty Images Vernici su pokazali „hrabrost“ sprečivši napadača da uđe u sinagogu, saopštila je policija

Napad se dogodio u 9.31 sati 2. oktobra, šest kilometara od centra Mančestera, u ulici Midlton kod singagoge Hiton park.

Policija je dobila prijavu da je vozač automobilom uleteo u okupljene ispred sinagoge, a službenici su odmah okrakterisali napad kao „veliki incident".

Očevici su rekli da su obezbeđenje i vernici sprečili napadača da uđe u sinagogu.

Na snimku, koji je analizirao BBC tim za utvrđivanje činjenica, vide se naoružani policajci kod sinagoge kako stoje iznad osobe koja leži na zemlji.

Čuje se kako upozoravaju ljude da čovek ima „bombu na sebi" i govore prolaznicima da se povuku.

Još jedna osoba ispred sinagoge je ležala na tlu u lokvi krvi.

U 9.38 sati, samo osam minuta posle poziva, vidi se kako čovek pokušava da ustane, a policajci pucaju u njega.

Napadač je ubio 53-godišnjeg Adrijana Dolbija i 66-godišnjeg Melvina Krevica.

Troje ranjenih i povređenih su prebačeni u bolnici sa teškim povredama, saopštila je policija.

REUTERS/Phil Noble

BBC Na fotografiji je napadač iz Mančestera

Džihad al-Šami je živeo u Prestviču, naselju u Mančesteru.

Smatra se da je ušao u Veliku Britaniju kao malo dete i da je britansko državljanstvo dobio 2006. godine još dok je bio maloletnik.

Utvrđeno je i da do sada nisu bile podnete prijave u vezi sa Al-Šamijem vladinoj šemi za borbu protiv radikalizacije - Preventu.

Al-Šamijeva porodica objavila je saopštenje u kojem se ograđuje od njega.

„Potpuno se ograđujemo od ovog napada i izražavamo dubok šok i tugu zbog onoga što se dogodilo.

„Naša srca i misli su sa žrtvama i njihovim porodicama i molimo se za njihovu snagu i utehu", saopštili su.

REUTERS/Temilade Adelaja Ljudi su se okupili u blizini mesta napada kod sinagoge u Mančesteru - napad je izveden na veliki jevrejski praznik Jom Kipur

Šta kažu komšije napadača?

Ljudi u Prestviču su za BBC rekli da je Al-Šami voleo da diže tegove i da je retko razgovarao sa komšijama.

Rekli su da je uglavnom nosio zapadnjačku odeću, a ponekad bi bio u „tradicionalnoj" sirijskoj odeći.

„Slabo sam poznavao njega i njegovu porodicu, ali su zaista fini ljudi", rekao je 72-godišnji Džef Halivel koji živi blizu porodične kuća Al-Šamija.

„Bio sam zapanjen, šokiran kad sam čuo vest", dodao je.

Kaže da se porodica Al-Šamija doselila u taj kraj pre oko 15 godina.

„Viđao bih ga barem jednom ili dva puta nedeljno, samo bismo jedan drugom rekli 'zdravo'.

„Nisam čak ni znao kako se zove.

„Bio je običan momak, ni po čemu se nije isticao", dodao je ovaj 72-godišnjak za BBC.

Druga komšinica je rekla da se seća da je beba živela u toj kući, ali nije mogla da se seti da je videla ženu koja je tamo živela.

„Viđali smo ga u bašti kako vežba, diže tegove, radi sklekove.

„Često je menjao način oblačenja.

„Jednog dana bi nosio dugu haljinu, do poda, a sledećeg farmerke", dodala je.

Još jedan stanovnik tog kraja rekao je za Dejli telegraf da ga je prepoznao na fotografijama.

„Vozio je mali automobil, a zapamtio sam ga jer je uvek loše parkirao tu ispred naše kuće.

„Viđao sam ga kako šeta u pidžami i sandalama, noseći ceger.

„Bio je prilično krupan i držao je tegove za vežbanje u garaži. Viđao sam ih tamo.

„Činilo mi se da nikada ni sa kim ovde ne razgovara", rekao je.

Reuters Policijske snage na licu mesta

Šta kažu vlasti?

Reuters Okupljeni na mestu napada

Velika Britanija mora da pobedi rastući antisemitizam, rekao je premijer Kir Starmer.

Učinićemo „sve što je u našoj moći da zaštitimo jevrejsku zajednicu", poručio je.

Napad je „još strašniji" jer je izveden na Jom Kipur - najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, dodao je Starmer, koji se hitno vratio u zemlju sa samita Evropske političke zajednice u Danskoj.

Dodatne policijske snage biće raspoređene u sinagogama širom zemlje, najavio je.

Sadik Kan, gradonačelnik Londona, rekao je da će biti „pojačan" policijski nadzor u i oko sinagoga u britanskoj prestonici.

Glavni rabin ser Efraim Mirvis rekao je da je napad u „tragičan rezultat „neumoljivog talasa mržnje prema Jevrejima na našim ulicama, univertitetima, na društvenim mrežama i na drugim mestima".

„Nadali smo se da nikada nećemo dočekati ovakav dan, ali smo duboko u sebi znali da hoće", dodao je.

Kralj Čarls i kraljica Kamila rekli su da su „duboko šokirani i ožalošćeni" zbog napada.

„Posebno na tako značajan dan za jevrejsku zajednicu", saopšteno je iz Bakingemske palate.

„Naše misli i molitve su sa svima koji su pogođeni ovim užasnim incidentom", dodaje se.

PA Media Specijalne policijske snage i hitna pomoć kod mesta napada

Šta su rekli očevici?

Reuters

Geret, vozač kombija za dostavu i očevidac, rekao je za BBC radio Mančester da je video ljude kako viču i dve osobe - jednu kako „krvari po ulici", a drugu kako „leži" ispred automobila.

Kaže da je video i muškarca sa nožem kojim je „razbio prozor obližnje zgrade pokušavajući da uđe“.

„Za nekoliko sekundi, policija je stigla, izdali su nekoliko upozorenja, nije ih poslušao, na šta su oni otvorili vatru", rekao je.

Čovek koji je držao nož zatim se srušio. Potom je „krenuo da ustane i policija ga je ponovo upucala", ispričao je ovaj očevidac.

