Ministar prosvete: Direktorka Pete beogradske gimnazije ima policijsku pratnju

Beta pre 1 sat

 Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kazao je danas da v.d. direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović ima policijsku pratnju te ocenio da to nije normalno i da je "blokaderska logika nanela ličnu patnju ljudima koji su bili spremni da preuzmu odgovornost".

On je na televiziji Pink kazao da je napeta situacija u školama "Ivo Andrić", "Petar Slovenski" i "Pavle Savić" pošto deo roditelja i stara školska uprava "vrši teror" nad novim direktorima.

Ministar je kazao da neće biti tolerancije na blokade i da nastavnici moraju da zarade platu "radom i zalaganjem na poslu"."Ljudi treba da shvate da je normalno da imamo različit politički stav, ali ne treba da koristimo škole za političke obračuna", rekao je ministar.

(Beta, 03.10.2025)

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteDejan Vuk Stanković

