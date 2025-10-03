Vučić: Tražimo rešenje da katakombe ispod stare železničke stanice u Beogradu predstavimo građanima

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se tražiti rešenje da građanima budu prikazane katakombe pronađene ispod zgrade ukinute Glavne železničke stanice u Beogradu, nađene tokom adaptacije te zgrade u Istorijski muzej Srbije.

"To su u Toskani zaštitili, iz Etrurskog perioda, svuda su stavili staklo da ljudi mogu da hodaju po tome i da vide", rekao je Vučić novinarima nakon puštanja u rad deonice brze pruge Novi Sad - Subotica.

Dodao je da moraju da razgovaraju sa projektantima da vide kako da se to iskoristi, kao i da se otkrije kada su građene te katakombe i ko ih je gradio.

"Da vidimo da li su to radili Nemci, ili je mnogo pre Nemaca rađeno. U svakom slučaju, neverovatno zanimljivo", rekao je Vučić.

Dva podzemna sprata nađena tokom adaptacije zgrade bivše Glavne železničke stanice u Beogradu, kako je rečeno krajem septembra tokom posete ministara finansija i kulture, Siniše Malog i Nikole Selakovića tom gradilištu, trebalo bi da budu pretvoreni u depo Istorijskog muzeja Srbije koji će se useliti u tu zgradu.

(Beta, 03.10.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik Srbije

