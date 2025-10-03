Maltežani stradali u jezivoj nesreći u Hrvatskoj: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sleteli u ledeno more

Dva muškarca i dve žene koji su poginuli prilikom sletanja automobila u more kod Senja su državljani Malte.

Automobil je, nezvanično saznaju hrvatski mediji, bio iznajmljen na zagrebačkom aerodromu. U ličko-senjskoj policiji kažu da će o tom slučaju službene podatke izneti tek nakon što dobiju nalaze obdukcije i dovrše istraživanje nesreće koja se dogodila u četvrtak oko 16,20 sati na deonici državne puta broj 8. kod mesta Bunica. - Stradanje se dogodilo kada je nepoznati vozač upravljao automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smera Rijeke u smeru Senja i ulaskom