Maltežani stradali u jezivoj nesreći u Hrvatskoj: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sleteli u ledeno more

Blic pre 2 sata
Maltežani stradali u jezivoj nesreći u Hrvatskoj: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sleteli u ledeno more

Dva muškarca i dve žene koji su poginuli prilikom sletanja automobila u more kod Senja su državljani Malte.

Automobil je, nezvanično saznaju hrvatski mediji, bio iznajmljen na zagrebačkom aerodromu. U ličko-senjskoj policiji kažu da će o tom slučaju službene podatke izneti tek nakon što dobiju nalaze obdukcije i dovrše istraživanje nesreće koja se dogodila u četvrtak oko 16,20 sati na deonici državne puta broj 8. kod mesta Bunica. - Stradanje se dogodilo kada je nepoznati vozač upravljao automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smera Rijeke u smeru Senja i ulaskom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Pripremio sam se na najgore, ali ovo je bio šok" Hrvati otkrili šta im je bilo posebno potresno kada su izvlačili mrtva tela…

"Pripremio sam se na najgore, ali ovo je bio šok" Hrvati otkrili šta im je bilo posebno potresno kada su izvlačili mrtva tela kod Senje

Alo pre 3 minuta
Poginuo devetnaestogodišnjak u saobraćajnoj nezgodi

Poginuo devetnaestogodišnjak u saobraćajnoj nezgodi

Moj Novi Sad pre 1 sat
Sudar više automobila kod Kovilja Udes na auto-putu iz pravca Novog Sada! Formiraju se kolone, saobraćaj usporen (foto)

Sudar više automobila kod Kovilja Udes na auto-putu iz pravca Novog Sada! Formiraju se kolone, saobraćaj usporen (foto)

Dnevnik pre 1 sat
Tragedija kod Kovina, mladić (19) na mestu poginuo: Izgubio kontrolu nad "škodom" i zabio se u drvo, objavljen jeziv snimak sa…

Tragedija kod Kovina, mladić (19) na mestu poginuo: Izgubio kontrolu nad "škodom" i zabio se u drvo, objavljen jeziv snimak sa mesta nesreće (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Pogibija u Hrvatskoj! Četvoro ljudi sleteli sa puta, pa upali u ledeno more

Pogibija u Hrvatskoj! Četvoro ljudi sleteli sa puta, pa upali u ledeno more

Alo pre 1 sat
Udes na auto-putu kod isključenja za Kovilj: U sudaru učestvovalo više vozila

Udes na auto-putu kod isključenja za Kovilj: U sudaru učestvovalo više vozila

Telegraf pre 1 sat
(Foto, video) crni dan u banatu! Devetnaestogodišnjak sleteo s puta i udario u drvo, automobil potpuno smrskan

(Foto, video) crni dan u banatu! Devetnaestogodišnjak sleteo s puta i udario u drvo, automobil potpuno smrskan

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaAerodromRijeka

Balkan, najnovije vesti »

Jedan derivat jeftiniji i to značajno! Ovo su nove cene goriva

Jedan derivat jeftiniji i to značajno! Ovo su nove cene goriva

Blic pre 53 minuta
Crna Gora, oslobađajuća presuda za optužene u slučaju "tunel"

Crna Gora, oslobađajuća presuda za optužene u slučaju "tunel"

RTS pre 53 minuta
"Pripremio sam se na najgore, ali ovo je bio šok" Hrvati otkrili šta im je bilo posebno potresno kada su izvlačili mrtva tela…

"Pripremio sam se na najgore, ali ovo je bio šok" Hrvati otkrili šta im je bilo posebno potresno kada su izvlačili mrtva tela kod Senje

Alo pre 3 minuta
Poginuo devetnaestogodišnjak u saobraćajnoj nezgodi

Poginuo devetnaestogodišnjak u saobraćajnoj nezgodi

Moj Novi Sad pre 1 sat
Sudar više automobila kod Kovilja Udes na auto-putu iz pravca Novog Sada! Formiraju se kolone, saobraćaj usporen (foto)

Sudar više automobila kod Kovilja Udes na auto-putu iz pravca Novog Sada! Formiraju se kolone, saobraćaj usporen (foto)

Dnevnik pre 1 sat