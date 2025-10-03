(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jači sneg, neće prestati da pljušti: Ova 2 dela Srbije najkritičnija!

Republički meteorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će i u petak, posle kišnog i snežnog četvrtka, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biti oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 60 cm snega za period od 48 sati. Danas će biti hladnije nego juče, a pašće i više kiše i snega.

Podsetimo, usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u i danas (upozorenje je važili i za juče), RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Oni naglašavaju da "padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu". Prema merenjima temperature do 6 sati, i ovog jutra Kopaonik je najhladniji u Srbiji, sa pet stepeni ispod nule,