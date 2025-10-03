(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jači sneg, neće prestati da pljušti: Ova 2 dela Srbije najkritičnija!

Blic pre 14 minuta
(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jači sneg, neće prestati da pljušti: Ova 2…

Republički meteorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će i u petak, posle kišnog i snežnog četvrtka, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biti oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 60 cm snega za period od 48 sati. Danas će biti hladnije nego juče, a pašće i više kiše i snega.

Podsetimo, usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u i danas (upozorenje je važili i za juče), RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Oni naglašavaju da "padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu". Prema merenjima temperature do 6 sati, i ovog jutra Kopaonik je najhladniji u Srbiji, sa pet stepeni ispod nule,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bez struje u više kraljevačkih sela, Dom za stara lica i dalje bez grejanja

Bez struje u više kraljevačkih sela, Dom za stara lica i dalje bez grejanja

Glas Šumadije pre 49 minuta
Uživo napadalo i do 70 cm snega, pada rekord od pre 100 godina! Vanredna situacija u tri opštine, sela bez struje, na 2 sata…

Uživo napadalo i do 70 cm snega, pada rekord od pre 100 godina! Vanredna situacija u tri opštine, sela bez struje, na 2 sata od Beograda smetovi (foto, video)

Blic pre 15 minuta
(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jači sneg, neće prestati da pljušti: Ova 2…

(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jači sneg, neće prestati da pljušti: Ova 2 dela Srbije najkritičnija!

Blic pre 14 minuta
Zbog snega vanredna situacija u tri opštine, u pojedinim krajevima prekidi u snabdevanju strujom i vodom

Zbog snega vanredna situacija u tri opštine, u pojedinim krajevima prekidi u snabdevanju strujom i vodom

RTS pre 49 minuta
Vanredna situacija u Ivanjici zbog snega, bez struje više sela,oglasio se i predsednik opštine

Vanredna situacija u Ivanjici zbog snega, bez struje više sela,oglasio se i predsednik opštine

Glas Zapadne Srbije pre 49 minuta
Nevreme u Srbiji: kiša, sneg i jak vetar otežavaju saobraćaj, pojedina sela bez struje

Nevreme u Srbiji: kiša, sneg i jak vetar otežavaju saobraćaj, pojedina sela bez struje

Vreme pre 1 sat
EDS: U Nišu i Kraljevu oko 50 hiljada korisnika nema struju zbog nevremena

EDS: U Nišu i Kraljevu oko 50 hiljada korisnika nema struju zbog nevremena

Gradski portal 018 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SMSKopaonikSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Vlast danas otvara prugu Novi Sad - Subotica, stanične zgrade u lošem stanju

Vlast danas otvara prugu Novi Sad - Subotica, stanične zgrade u lošem stanju

Radio 021 pre 27 minuta
Nova: Pruga do Subotice od 1,2 milijarde dolara otvorena uz delimične upotrebne dozvole - bar pet staničnih zgrada nisu za…

Nova: Pruga do Subotice od 1,2 milijarde dolara otvorena uz delimične upotrebne dozvole - bar pet staničnih zgrada nisu za korišćenje

N1 Info pre 49 minuta
Akademski plenum: Vučić opet otvara prugu, a radovi nisu završeni - da li su životi građana ugroženi

Akademski plenum: Vučić opet otvara prugu, a radovi nisu završeni - da li su životi građana ugroženi

Beta pre 40 minuta
Merc i Makron traže pomoć demokratiji u Evropi ugroženoj opadanjem poverenja i autokratijom

Merc i Makron traže pomoć demokratiji u Evropi ugroženoj opadanjem poverenja i autokratijom

Beta pre 24 minuta
Shein otvara prvu pravu radnju, evo gde će se nalaziti

Shein otvara prvu pravu radnju, evo gde će se nalaziti

Kamatica pre 44 minuta