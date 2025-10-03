Pripremite zalihe: Deo potrošača u opštini Zvezdara bez vode: Proverite da li je vaša ulica na spisku

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će ekipe tog JKP u petak, 3. oktobra, izvoditi planirane radove na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara.

Navode da će do 22 časova bez vode biti potrošači u ulicama Krivošijska, Ladno brdo, Stari vinogradi, Momira Denića, Veselina Čajkanovića (brojevi 25 i 25e), Cvetanova ćuprija (od Ulice česmica do Ulice Braće Srnić). Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. (Tanjug)
