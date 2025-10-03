Susret Zelenskog i rutea: Kovali plan o suprotstavljanju ruskim provokacijama (foto, video)

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom o suprotstavljanju ruskim provokacijama i popunjavanju inicijative PURL novim sredstvima.

- Šef države je istakao značaj inicijative PURL, koja omogućava kupovinu američkog oružja sredstvima zemalja članica NATO-a. U okviru programa, Holandija, Danska, Švedska, Norveška, Nemačka i Kanada finansirale su četiri paketa vredna preko dve milijarde dolara. Tokom sastanka razgovarano je o povećanju broja država koje će dati doprinose i učestvovati u PURL-u - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ukrajinskog predsednika. Strane su posebnu pažnju posvetile