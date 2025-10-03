Akademski plenum: Vučić opet otvara prugu, a radovi nisu završeni – da li su životi građana ugroženi

Neformalna inicijativa Akademski plenum, koju čine nastavno osoblje visokoškolskih ustanova u Vojvodini, saopštila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić opet otvara prugu, a da nisu svi radovi završeni i uz pitanje da li njegova kampanja opet ugrožava živote ljudi traže od nadležnih da brzu prugu Novi Sad- Subotica ne puštaju u saobraćaj. „U pokušaju da popravi rejting i nakon toga raspiše izbore, Vučić opet otvara prugu, a da nisu svi radovi završeni.