Idris Elba ulazi u istoriju jer u istoj godini glumi premijera i predsednika

Britanski glumac Idris Elba ostvaruje jedinstvenu glumačku godinu – igra i američkog predsednika i britanskog premijera, dok istovremeno razvija karijeru reditelja, muzičara i sportiste.

Dva lidera u jednoj godini Idris Elba uskoro će tumačiti američkog predsednika u novom trileru rediteljke Ketrin Bigelou A House of Dynamite, koji se priprema za Netfliks, piše Index.hr. Time postiže retko glumačko dostignuće – u istoj kalendarskoj godini igra i američkog predsednika i britanskog premijera, što dosad nije pošlo za rukom nijednom drugom glumcu. Publika ga pamti po upečatljivim ulogama – od Nelsona Mandele i grčkog junaka Ahileja do harizmatičnog