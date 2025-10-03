Porto – Crvena zvezda (sastavi): Milojević odlučio da Kostov bude od prvog minuta na terenu

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Porto – Crvena zvezda (sastavi): Milojević odlučio da Kostov bude od prvog minuta na terenu

Fudbaleri Porta dočekuju u 21 čas Crvenu zvezdu u okviru drugog kola Lige Evrope.

Portugalci su u uvodnom meču drugog po jačini evropskog takmičenja osvojili tri boda, dok je Crvena zvezda u Beogradu remizirala sa Seltikom (1:1). Treneri dva tima su odabrali sastave sa kojim će započeti susret. Vladan Milojević se odlučio za sastav u kojem se nbalazi mladi Vasilije Kostov. Mateus, Seol, Učena, Veljković, Tiknizijan, Hendel, Elšnik, Radonjić, Kostov, Ivanić, Arnautović. Poznat je i sasatav domaćeg tima. Košta, Fernandes, Bednarek, Pepe, Zaidu,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Milojević: Pad koncentracije, imali smo dva „zicera” na 1:1 i morali smo da damo gol

Milojević: Pad koncentracije, imali smo dva „zicera” na 1:1 i morali smo da damo gol

Politika pre 50 minuta
Zvezda na skeneru Kurira Vasilije Kostov je položio ispit, bio je najbolji: Naivni Učena i kiks Seola skupo koštali crveno-bele…

Zvezda na skeneru Kurira Vasilije Kostov je položio ispit, bio je najbolji: Naivni Učena i kiks Seola skupo koštali crveno-bele

Kurir pre 1 sat
"Vasa odigrao ključnu ulogu, jedan je od najtalentovanijih u Srbiji": Milojević o Zvezdinom dragulju Kostovu

"Vasa odigrao ključnu ulogu, jedan je od najtalentovanijih u Srbiji": Milojević o Zvezdinom dragulju Kostovu

Mondo pre 1 sat
"Postavili ste mi isto pitanje i prošli put..." Milojević na konferenciji objasnio poraz od Porta u poslednjim minutima

"Postavili ste mi isto pitanje i prošli put..." Milojević na konferenciji objasnio poraz od Porta u poslednjim minutima

Kurir pre 2 sata
Veljković o kolapsu Zvezdine odbrane: "Bio sam iznenađen" VIDEO

Veljković o kolapsu Zvezdine odbrane: "Bio sam iznenađen" VIDEO

B92 pre 2 sata
Kostov: Trema brzo nestala, nesrećno smo primili gol na kraju

Kostov: Trema brzo nestala, nesrećno smo primili gol na kraju

Politika pre 2 sata
Igrač Crvene zvezde nije znao ko je igrač Porta koji je dao gol, Veljković posle poraza: “To je špic ili…?”

Igrač Crvene zvezde nije znao ko je igrač Porta koji je dao gol, Veljković posle poraza: “To je špic ili…?”

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPortugalVladan MilojevićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Milojević: Pad koncentracije, imali smo dva „zicera” na 1:1 i morali smo da damo gol

Milojević: Pad koncentracije, imali smo dva „zicera” na 1:1 i morali smo da damo gol

Politika pre 50 minuta
Farioli: Zvezda nas iznenadila

Farioli: Zvezda nas iznenadila

Sportski žurnal pre 1 sat
Zvezda na skeneru Kurira Vasilije Kostov je položio ispit, bio je najbolji: Naivni Učena i kiks Seola skupo koštali crveno-bele…

Zvezda na skeneru Kurira Vasilije Kostov je položio ispit, bio je najbolji: Naivni Učena i kiks Seola skupo koštali crveno-bele

Kurir pre 1 sat
"Vasa odigrao ključnu ulogu, jedan je od najtalentovanijih u Srbiji": Milojević o Zvezdinom dragulju Kostovu

"Vasa odigrao ključnu ulogu, jedan je od najtalentovanijih u Srbiji": Milojević o Zvezdinom dragulju Kostovu

Mondo pre 1 sat
Od Gedratisa se mnogo očekuje u Ligi šampiona: Prva „vedeta“ takmičenja je bivši igrač Mege

Od Gedratisa se mnogo očekuje u Ligi šampiona: Prva „vedeta“ takmičenja je bivši igrač Mege

Danas pre 3 sata