Porto – Crvena zvezda (sastavi): Milojević odlučio da Kostov bude od prvog minuta na terenu

Fudbaleri Porta dočekuju u 21 čas Crvenu zvezdu u okviru drugog kola Lige Evrope.

Portugalci su u uvodnom meču drugog po jačini evropskog takmičenja osvojili tri boda, dok je Crvena zvezda u Beogradu remizirala sa Seltikom (1:1). Treneri dva tima su odabrali sastave sa kojim će započeti susret. Vladan Milojević se odlučio za sastav u kojem se nbalazi mladi Vasilije Kostov. Mateus, Seol, Učena, Veljković, Tiknizijan, Hendel, Elšnik, Radonjić, Kostov, Ivanić, Arnautović. Poznat je i sasatav domaćeg tima. Košta, Fernandes, Bednarek, Pepe, Zaidu,