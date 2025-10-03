Putevi Srbije: Završena funkcionalna testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo

Danas pre 5 sati  |  Beta
Putevi Srbije: Završena funkcionalna testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo

Putevi Srbije su saopštili da su završena funkcionalna testiranja sistema automatskog upravlja u tunelima Laz i Munjino brdo i da je uspostavljanje dinamičkog saobraćaja na deonici auto-puta Pakovraće-Prilipac (Požega), gde se nalaze, planirano za sutra u 12.00.

U saopštenju su naveli da je uspešno realizovane aktivnosti funkcionalnog testiranja sistema automatskog upravljanja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja. To javno preduzeće je preciziralo da su te aktivnosti spoveden od 29. septembra do danas. Funkcionalna ispitivanja su izvršena u prisustvu predstavnika institucija i sertifikovanih tela iz delokruga
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo: Sutra uspostavljanje saobraćaja

Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo: Sutra uspostavljanje saobraćaja

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PožegaPutevi Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Sankcije za ćacije

Sankcije za ćacije

Radar pre 2 sata
„Ovde se svi računi ispostavljaju građanima, ne postoji ničija odgovornost za nešto što se loše uradi“: Ćulibrk o posledicama…

„Ovde se svi računi ispostavljaju građanima, ne postoji ničija odgovornost za nešto što se loše uradi“: Ćulibrk o posledicama sankcija NIS-u

Danas pre 4 sati
Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo: Sutra uspostavljanje saobraćaja

Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo: Sutra uspostavljanje saobraćaja

Blic pre 4 sati
Putevi Srbije: Završena funkcionalna testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo

Putevi Srbije: Završena funkcionalna testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo

Danas pre 5 sati
Ministarka Sofronijević: Bespravna gradnja se neće isplatiti

Ministarka Sofronijević: Bespravna gradnja se neće isplatiti

Danas pre 5 sati