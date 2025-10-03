uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Netanjahuova kancelarija: Izrael čeka zvaničan odgovor Hamasa na Trampov plan za Gazu

Euronews pre 46 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Netanjahuova kancelarija: Izrael čeka zvaničan odgovor Hamasa na Trampov plan za Gazu

Izraelske mornaričke snage zaustavile su nekoliko brodova flotile "Global Sumud", koja prevozi lekove i hranu u Gazu.

Aktivisti, među kojima je jedan državljanin Srbije, švedska aktivistkinja Greta Tunberg, poslanica Evropskog parlamenta Rima Hasan i drugi, bezbedni su i u dobrom zdravstvenom stanju. Oni će biti prebačeni u Izrael kako bi se započela procedura njihovih deportacija u Evropu, saopšteno je iz izraelskog Ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije oglasilo se povodom ovog slučaja i saopštilo da pažljivo prati situaciju u kojoj se nalazi
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Flotila za Gazu: Presretnut i poslednji brod koji je plovio da probije izraelsku blokadu Gaze

Flotila za Gazu: Presretnut i poslednji brod koji je plovio da probije izraelsku blokadu Gaze

Radio sto plus pre 21 minuta
Presretnut i poslednji brod flotile za Gazu: Ni on nije stigao do enklave, Izrael priveo propalestinske aktiviste: Sprečen…

Presretnut i poslednji brod flotile za Gazu: Ni on nije stigao do enklave, Izrael priveo propalestinske aktiviste: Sprečen pokušaj ulaska u zonu aktivnih borbi

Kurir pre 36 minuta
Presretnut poslednji brod sa humanitarnom pomoći za Gazu: Uhapšeno više od 400 aktivista

Presretnut poslednji brod sa humanitarnom pomoći za Gazu: Uhapšeno više od 400 aktivista

Mondo pre 6 minuta
Šta je flotila za Gazu postigla?

Šta je flotila za Gazu postigla?

Mašina pre 1 sat
Flotila za Gazu: Presretnut i poslednji brod koji je plovio da probije izraelsku blokadu Gaze

Flotila za Gazu: Presretnut i poslednji brod koji je plovio da probije izraelsku blokadu Gaze

N1 Info pre 1 sat
Flotila za Gazu: Presretnut i poslednji brod koji je plovio da probije izraelsku blokadu Gaze

Flotila za Gazu: Presretnut i poslednji brod koji je plovio da probije izraelsku blokadu Gaze

Beta pre 1 sat
Flotila za Gazu: Presretnut i poslednji brod koji je plovio da probije izraelsku blokadu Gaze

Flotila za Gazu: Presretnut i poslednji brod koji je plovio da probije izraelsku blokadu Gaze

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanIzraelBliski IstokHamasHezbolahRimŠvedskaGreta TunbergGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Odobrena optužnica za smrtonosni požar u diskoteci u Kočanima

Odobrena optužnica za smrtonosni požar u diskoteci u Kočanima

N1 Info pre 26 minuta
Odobrena optužnica za smrtonosni požar u diskoteci u Kočanima

Odobrena optužnica za smrtonosni požar u diskoteci u Kočanima

Danas pre 47 minuta
Misterija oko raketa “tomahavk”

Misterija oko raketa “tomahavk”

Vesti online pre 26 minuta
U Rusiji uhapšen muškarac koga je Interpol tražio zbog trgovine ljudima radi vađenja organa na Kosovu

U Rusiji uhapšen muškarac koga je Interpol tražio zbog trgovine ljudima radi vađenja organa na Kosovu

Sputnik pre 41 minuta
Ruska vojska učvrstila položaje u mestu Poltavka u Zaporoškoj oblasti

Ruska vojska učvrstila položaje u mestu Poltavka u Zaporoškoj oblasti

Pravda pre 22 minuta