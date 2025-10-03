uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Tramp odredio krajnji rok Hamasu za postizanje sporazuma

Izraelske mornaričke snage zaustavile su nekoliko brodova flotile "Global Sumud", koja prevozi lekove i hranu u Gazu.

Aktivisti, među kojima je jedan državljanin Srbije, švedska aktivistkinja Greta Tunberg, poslanica Evropskog parlamenta Rima Hasan i drugi, bezbedni su i u dobrom zdravstvenom stanju. Oni će biti prebačeni u Izrael kako bi se započela procedura njihovih deportacija u Evropu, saopšteno je iz izraelskog Ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije oglasilo se povodom ovog slučaja i saopštilo da pažljivo prati situaciju u kojoj se nalazi