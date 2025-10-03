Tanjga pred duel sa partizanom: „Oni su otvorili kapije stadiona zbog rođendana, tako da se očekuje veliki broj navijača!“

Derbi kola Superlige Srbije! Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga očekuje teško gostovanje ekipi Partizana, koji se prema njegovim rečima nalazi u odličnoj formi.

Fudbaleri „stare dame“ gostuju u Humskoj gde će na ovom meču FK Partizan i obeležiti 80 godina svog postojanja. – Pozvani smo na rođendan, ali s obzirom na to da je prvenstvena utakmica i idemo u goste sa željom da osvojim bodove. Moramo da priznamo da se Partizan nalazi u odličnoj formi od početka prvenstva, da beleže sjajne rezultate tako da moramo da budemo objektivni i da pohvalimo njihov rad. Takođe, moram da kažem da ćemo mi da vodimo bitku za drugo mesto, do
