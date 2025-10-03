Objavljene nove cene goriva: dizel nepromenjen, benzin jeftiniji za dva dinara

Objavljene nove cene goriva: dizel nepromenjen, benzin jeftiniji za dva dinara

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 10. oktobra.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 10. oktobra u isto vreme koštaće maksimalno 195 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 179 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 195 dinara po litru, a benzina 181 dinar po litru. Ovo znači da je cena dizela ostala nepromenjena, dok je benzin pojeftinio za dva dinara.
