Devet saobraćajnih nezgoda noćas u Beogradu, dve žene teško povređene

N1 Info pre 10 minuta  |  N1 Beograd Beta
Devet saobraćajnih nezgoda noćas u Beogradu, dve žene teško povređene

Jedanaest osoba povređeno je u devet saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći.

U 20.06 časova, na auto-putu prema Bubanj potoku, 31-godišnja žena povređena je u udesu i prevezena u Urgentni centar. U Bulevaru oslobođenja, kod "Franša", u 00.35, 31-godišnji muškarac i 22-godišnja žena pali su sa motora, prilikom čega je muškarac zadobio lakše povrede, a žena teže. Još šest osoba lakše je povređeno u četiri udesa. Žena stara 58 godina povređena je u nezgodi koja se dogodila na Dušanovcu u 20.01. U 21.04, na ulazu u Umku, pešaci – 34-godišnja
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Dve žene teže povređene u dva udesa u Beogradu

Dve žene teže povređene u dva udesa u Beogradu

Nova pre 15 minuta
Noć u Beogradu: 2 žene teže povređene u dva udesa

Noć u Beogradu: 2 žene teže povređene u dva udesa

Kurir pre 20 minuta
Noć u Beogradu: Dve ženske osobe teško povređene u dva udesa

Noć u Beogradu: Dve ženske osobe teško povređene u dva udesa

Euronews pre 20 minuta
Kiša izazvala pometnju u prestonici Dve ženske osobe zadobile su teške povrede u dve saobraćajne nezgode, a Hitna pomoć je…

Kiša izazvala pometnju u prestonici Dve ženske osobe zadobile su teške povrede u dve saobraćajne nezgode, a Hitna pomoć je intervenisala 106 puta

Alo pre 25 minuta
Dve ženske osobe teško povređene u dva udesa u Beogradu

Dve ženske osobe teško povređene u dva udesa u Beogradu

B92 pre 15 minuta
Dve ženske osobe teško povređene u dva udesa u Beogradu

Dve ženske osobe teško povređene u dva udesa u Beogradu

Politika pre 5 minuta
Dramatična noć u Beogradu: Osmoro povređenih u dve saobraćajne nesreće: Građani tražili pomoć i zbog promene vremena

Dramatična noć u Beogradu: Osmoro povređenih u dve saobraćajne nesreće: Građani tražili pomoć i zbog promene vremena

Blic pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bubanj Potok

Hronika, najnovije vesti »

Devet saobraćajnih nezgoda noćas u Beogradu, dve žene teško povređene

Devet saobraćajnih nezgoda noćas u Beogradu, dve žene teško povređene

N1 Info pre 10 minuta
Dve žene teže povređene u dva udesa u Beogradu

Dve žene teže povređene u dva udesa u Beogradu

Nova pre 15 minuta
Noć u Beogradu: 2 žene teže povređene u dva udesa

Noć u Beogradu: 2 žene teže povređene u dva udesa

Kurir pre 20 minuta
Noć u Beogradu: Dve ženske osobe teško povređene u dva udesa

Noć u Beogradu: Dve ženske osobe teško povređene u dva udesa

Euronews pre 20 minuta
Kiša izazvala pometnju u prestonici Dve ženske osobe zadobile su teške povrede u dve saobraćajne nezgode, a Hitna pomoć je…

Kiša izazvala pometnju u prestonici Dve ženske osobe zadobile su teške povrede u dve saobraćajne nezgode, a Hitna pomoć je intervenisala 106 puta

Alo pre 25 minuta