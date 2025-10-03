Devet saobraćajnih nezgoda noćas u Beogradu, dve žene teško povređene

Jedanaest osoba povređeno je u devet saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći.

U 20.06 časova, na auto-putu prema Bubanj potoku, 31-godišnja žena povređena je u udesu i prevezena u Urgentni centar. U Bulevaru oslobođenja, kod "Franša", u 00.35, 31-godišnji muškarac i 22-godišnja žena pali su sa motora, prilikom čega je muškarac zadobio lakše povrede, a žena teže. Još šest osoba lakše je povređeno u četiri udesa. Žena stara 58 godina povređena je u nezgodi koja se dogodila na Dušanovcu u 20.01. U 21.04, na ulazu u Umku, pešaci – 34-godišnja