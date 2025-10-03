UDUS podržao protest ansambla Drame beogradskog Narodnog pozorišta

Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) podržalo je večerašnji protest na koji je pozvao ansambl Drame beogradskog Narodnog pozorišta zbog uvođenja pravilnika o radnoj disciplini po kojima je zaposlenima u toj ustanovi kulture zabranjeno iznošenje političkih stavova.

U saopštenju UDUS-a se navodi da podržavaju ansambl Drame Narodnog pozorišta "u pokušaju odbrane ove institucije". "Poslednjih meseci svedoci smo niza nemilih događaja u pozorištima Srbije i ignorisanja od strane nadležnih. Udruženje dramskih umetnika Srbije dosledno podržava sve kolege koje se zalažu i bore za opstanak i dostojanstvo naše branše. Pozivamo umetnike i publiku da pruže podršku kolegama u Narodnom pozorištu u Beogradu, koji su za večeras u 19 sati