Od 12. oktobra primena novog EU sistema ulaska/izlaska za putnike iz Srbije i drugih zemalja

Naslovi.ai pre 50 minuta
Od 12. oktobra primena novog EU sistema ulaska/izlaska za putnike iz Srbije i drugih zemalja

Novi Entry/Exit System (EES) EU uvodi biometrijsku kontrolu na granicama sa Srbijom i zemljama Zapadnog Balkana, očekuju se gužve i postepena primena.

Od 12. oktobra 2025. počinje postepena primena novog Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Evropske unije, koji se odnosi na sve osobe koje nisu državljani EU i nemaju regulisan boravak u Šengen zoni. Sistem će se primenjivati na granicama Srbije sa Hrvatskom, Bugarskom, Rumunijom i Mađarskom, počevši od pojedinih prelaza sa ograničenim radnim vremenom. SEEbiz Volim Zrenjanin Ekapija

Za putnike iz 59 zemalja, uključujući Srbiju i zemlje Zapadnog Balkana, nova pravila znače obavezno biometrijsko evidentiranje ulazaka i izlazaka, što može dovesti do dužih čekanja na granicama i aerodromima. Sistem ima za cilj veću bezbednost i strožu kontrolu dozvoljenog boravka do 90 dana. Danas Radio 021 BBC News

Direktor YUTA Aleksandar Seničić ističe da neće biti velikih promena i da nema razloga za paniku, dok se očekuje da će se sistem postepeno proširivati do pune operativnosti. N1 Info

