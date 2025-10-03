Čilić servisom parira Đokoviću u Šangaju

RTS pre 12 minuta
Čilić servisom parira Đokoviću u Šangaju

Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Hrvata Marina Čilića u drugom kolu mastersa u Šangaju. Najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Odužio se gem - 5:5 Već dugo traje 11. gem. Čilić je imao brejk loptu, koju je Đoković spasio. Ne posustaje hrvatski teniser koji je spasio dve vezane gem lopte i produžio gem, da bi stigao do nove brejk šanse. Ništa od brejka - 5:5 Nije Čilić podlegao pritisku. Štaviše, veoma lako je izjednačio. Problemi sa žicama su se nastavili, te je hrvatski teniser promenio reket. Nije ga to omelo da bez izgubljenog poena poravna rezultat. Nastavlja se niz - 5:4 Bez problema
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Đoković – Čilić UŽIVO: Velika borba u finišu prvog seta

Đoković – Čilić UŽIVO: Velika borba u finišu prvog seta

Sport klub pre 12 minuta
Novak Đoković - marin Čilić: Drama u prvom setu!

Novak Đoković - marin Čilić: Drama u prvom setu!

Kurir pre 12 minuta
Kada Srbin i Hrvat zajedno ispišu istoriju! Novak Đoković i Marin Čilić su uradili neverovatnu stvar, pitanje je da li će neko…

Kada Srbin i Hrvat zajedno ispišu istoriju! Novak Đoković i Marin Čilić su uradili neverovatnu stvar, pitanje je da li će neko moći da ponovi

Kurir pre 27 minuta
Đoković – Čilić: Novak se bori sa užasnom vrućinom, polivao se vodom – drama u prvom setu

Đoković – Čilić: Novak se bori sa užasnom vrućinom, polivao se vodom – drama u prvom setu

Nova pre 12 minuta
Šteta! Kecmanović ispao posle preokreta: Osvojio prvi set, a onda izgubio

Šteta! Kecmanović ispao posle preokreta: Osvojio prvi set, a onda izgubio

Kurir pre 2 minuta
Uživo: Đoković traži šansu za brejk

Uživo: Đoković traži šansu za brejk

Sputnik pre 12 minuta
Kecmanović u Šangaju nastavio seriju poraza na ATP turu

Kecmanović u Šangaju nastavio seriju poraza na ATP turu

Danas pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŠangajTwitterPariz

Sport, najnovije vesti »

Đoković – Čilić UŽIVO: Velika borba u finišu prvog seta

Đoković – Čilić UŽIVO: Velika borba u finišu prvog seta

Sport klub pre 12 minuta
Piksi saopštio spisak za Albaniju i Andoru: Pozvana 4 debitanta

Piksi saopštio spisak za Albaniju i Andoru: Pozvana 4 debitanta

Nedeljnik pre 42 minuta
Matri diže obe ruke za Dušana: "Vlahović je najbolji, ali svi znamo probleme..."

Matri diže obe ruke za Dušana: "Vlahović je najbolji, ali svi znamo probleme..."

Sportske.net pre 32 minuta
Novak Đoković - marin Čilić: Drama u prvom setu!

Novak Đoković - marin Čilić: Drama u prvom setu!

Kurir pre 12 minuta
Velika promena: Počinje potpuno drugačija ABA liga u odnosu na ranije sezone

Velika promena: Počinje potpuno drugačija ABA liga u odnosu na ranije sezone

Danas pre 27 minuta