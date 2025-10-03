Čilić servisom parira Đokoviću u Šangaju

Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Hrvata Marina Čilića u drugom kolu mastersa u Šangaju. Najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Odužio se gem - 5:5 Već dugo traje 11. gem. Čilić je imao brejk loptu, koju je Đoković spasio. Ne posustaje hrvatski teniser koji je spasio dve vezane gem lopte i produžio gem, da bi stigao do nove brejk šanse. Ništa od brejka - 5:5 Nije Čilić podlegao pritisku. Štaviše, veoma lako je izjednačio. Problemi sa žicama su se nastavili, te je hrvatski teniser promenio reket. Nije ga to omelo da bez izgubljenog poena poravna rezultat. Nastavlja se niz - 5:4 Bez problema