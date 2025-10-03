Pauza – kakva pauza?! Novak Đoković moćno do trećeg kola

Novak Đoković, najuspešniji teniser svih vremena, plasirao se u treće kolo mastersa u Šangaju pošto je u petak bio bolji od još jednog veterana – Marina Čilića.

Posle gotovo dva sata igre rezultat je bio 7:6 (2), 6:4 za 38-godišnjeg Srbina, koji sada u direktnim orkšajima sa hrvatskim teniserom ima skor 20-2. Sve o ovom duelu mogli ste da pratite u sekciji BLOG UŽIVO na sajtu Sport kluba (skrolujte dole). Naredni rival za Novaka biće Nemac Janik Hanfman, 150. igrač sveta, koji je ranije u petak sa 2-1 eliminisao Amerikanca Frensisa Tijafoa. Dobra vest za Đokovića je i to što je prethodno u Šangaju ispao Ben Šelton, rival