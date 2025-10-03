Đoković uspešan u drugom kolu mastersa u Šangaju, Čilić pružio solidan otpor

Srpski teniser Novak Đoković pobedio je Hrvata Marina Čilića rezultatom 2:0, po setovima 7:6 (7:2) i 6:4 i plasirao se u treće kolo mastersa u Šangaju.

Đoković se jeste namučio, ali je uspeo da za manje od dva sata nadigra svog velikog prijatelja i nastavi pohod ka petoj titulu na Otvorenom prvenstvu Kine. Čilić je imao solidan broj prilika da meč učini još neizvesnijim, naročito u prvom setu, ali nije bio koncentrisan u najvažnijim momentima, što ga je na koncu koštalo eliminacije. Oba tenisera su veoma sigurno započela meč, ubacujući visok procenat prvih servisa. Osim toga, osvajali su najveći deo poena posle