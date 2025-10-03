Crveni meteo-alarm i dalje na snazi – kiša, sneg i jaki vetrovi širom Srbije

Crveno meteo-upozorenje je na snazi u južnim i centralnim delovima Srbije zbog obilnih padavina. U nižim predelima može pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru. Na najvišim planinskim vrhovima se očekuje preko pola metra snega. Na pojedinim putevima zbog vlažnog snega ima oborenih stabala, pa je potreban oprez u vožnji. Problema ima i u snabdevanju električnom energijom na Goliji i na području opštine Brus.

Voćari u Ariljskom kraju strepe od vlažnog snega Na državnom putu Arilje-Ivanjica snega ima mestimično i na kolovozu. Vozačima se skreće pažnja da prilagode vožnju uslovima saobraćaja. Kako je u pitanju težak jugov sneg pored otežavanja saobraćaja, voćari strepe od lomljenja stabala, ali i malina, jer imaju još uvek lisnu masu. Trenutna temperatura na putu od Arilja do Ivanjice kreće se oko nule, a na pojedinim deonicama je i minus jedan. Bez struje većina mesta na