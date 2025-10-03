Skup podrške glumcima Narodnog pozorišta u Beogradu

Grupa građana i studenata okupila se ispred Narodnog pozorišta u Beogradu u znak podrške ansamblu Drame tog teatra, povodom stupanja na snagu pravilnika koji zaposlenima zabranjuje javno iskazivanje političkih stavova. Članovi ansambla Drame zatražili su ostavku ministra kulture, kao i smenu Upravnog odbora i kompletne uprave Narodnog pozorišta.

Glumci su ispred pozorišta razvili transparente sa porukama: "Smena predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta", "Narodno, a ne napredno", "Narodno je – narodno", "Odgovornost, pravda, istina, kultura". U saopštenju ansambla, koje je na protestu pročitao glumac Aleksandar Vučković, podseća se da su Uprava, Upravni odbor pozorišta i ministar kulture zatvorili Narodno pozorište, obrazlažući tu odluku navodnim bezbednosnim razlozima. Vučković je, međutim, naveo da