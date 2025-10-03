Česi danas i sutra biraju novi saziv parlamenta

RTV pre 31 minuta  |  Tanjug
Česi danas i sutra biraju novi saziv parlamenta

PRAG - Građani Češke danas i sutra izlaze na parlamentarne izbore na kojima će izabrati novi saziv Poslaničkog doma, donjeg doma češkog Parlamenta.

Ukupno 26 stranaka i koalicija nadmetaće se za 200 poslaničkih mesta, četiri više nego na izborima 2021. godine, preneo je "Czech Radio". Na listama je prijavljeno 4.463 kandidata, što znači da u proseku 22 osobe konkurišu za jedno poslaničko mesto. Pravo glasa ima oko osam miliona birača. Biračka mesta biće otvorena danas danas od 14 do 22 časa i sutra od 10 do 14 časova. Brojanje glasova počinje odmah po zatvaranju birališta, a prvi preliminarni rezultati očekuju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Parlamentarni izbori u Češkoj – Babiš u pol-poziciji, odnos prema Rusiji važna tema kampanja

Parlamentarni izbori u Češkoj – Babiš u pol-poziciji, odnos prema Rusiji važna tema kampanja

RTS pre 21 minuta
Velika šansa za Češku! Otvaraju se birališta, Babiš ubedljivo vodi, Zapad gobi marionetsku vladu u Pragu?

Velika šansa za Češku! Otvaraju se birališta, Babiš ubedljivo vodi, Zapad gobi marionetsku vladu u Pragu?

Alo pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriČeškaIzbori

Svet, najnovije vesti »

Evropa gradi "zid dronova": Ukrajina nudi iskustvo, Nemačka tehnologiju

Evropa gradi "zid dronova": Ukrajina nudi iskustvo, Nemačka tehnologiju

Euronews pre 26 minuta
Šta nokti mogu da nam otkriju o našem zdravlju

Šta nokti mogu da nam otkriju o našem zdravlju

BBC News pre 21 minuta
„Ne može biti uhapšen ako prekrši zakon“: Da li AI ministri treba da budu deo vlade?

„Ne može biti uhapšen ako prekrši zakon“: Da li AI ministri treba da budu deo vlade?

Danas pre 36 minuta
Protesti podrške Gazi širom Evrope, blokade i sukobi u više gradova

Protesti podrške Gazi širom Evrope, blokade i sukobi u više gradova

RTV pre 36 minuta
Broj žrtava tajfuna u Vijetnamu porastao na 51, banke pozvane da pomognu

Broj žrtava tajfuna u Vijetnamu porastao na 51, banke pozvane da pomognu

RTV pre 6 minuta