Česi danas i sutra biraju novi saziv parlamenta

PRAG - Građani Češke danas i sutra izlaze na parlamentarne izbore na kojima će izabrati novi saziv Poslaničkog doma, donjeg doma češkog Parlamenta.

Ukupno 26 stranaka i koalicija nadmetaće se za 200 poslaničkih mesta, četiri više nego na izborima 2021. godine, preneo je "Czech Radio". Na listama je prijavljeno 4.463 kandidata, što znači da u proseku 22 osobe konkurišu za jedno poslaničko mesto. Pravo glasa ima oko osam miliona birača. Biračka mesta biće otvorena danas danas od 14 do 22 časa i sutra od 10 do 14 časova. Brojanje glasova počinje odmah po zatvaranju birališta, a prvi preliminarni rezultati očekuju