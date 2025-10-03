Portugalska štampa: Arnautović morao da dobije crveni

U analizi "Abole" sa utakmice Porto - Crvena zvezda, apostrofirano je da su sudije pogrešile što nije isključen Marko Arnautović zbog udaranja laktom rivala. /od izveštača iz Portugala Sreća je bila za Zvezdu da u VAR sobi nisu procenili da ima elemenata za crveni karton, ali prema izveštačima renomiranog portugalskog sportskog medija to je bila velika greška. Ocenjujući igrače Crvene zvezde, izveštač Abole je izdvojio Kostova kao najboljeg u timu Zvezde, dobio je