Portugalska štampa: Arnautović morao da dobije crveni

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Stamenić
Portugalska štampa: Arnautović morao da dobije crveni
U analizi "Abole" sa utakmice Porto - Crvena zvezda, apostrofirano je da su sudije pogrešile što nije isključen Marko Arnautović zbog udaranja laktom rivala. /od izveštača iz Portugala Sreća je bila za Zvezdu da u VAR sobi nisu procenili da ima elemenata za crveni karton, ali prema izveštačima renomiranog portugalskog sportskog medija to je bila velika greška. Ocenjujući igrače Crvene zvezde, izveštač Abole je izdvojio Kostova kao najboljeg u timu Zvezde, dobio je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Hendel ostavio priče o Portu po strani: "Srećan sam u klubu koji me želi"

Hendel ostavio priče o Portu po strani: "Srećan sam u klubu koji me želi"

Sportske.net pre 10 minuta
Mateus: Braga ima šest bodova, neka prepuste nama sledeća tri

Mateus: Braga ima šest bodova, neka prepuste nama sledeća tri

Sportski žurnal pre 0 minuta
Zvezda radila nešto što se inače ne radi! Trener Porta otkrio kako su ga iznenadili crveno-beli: Specifično, neuobičajeno…

Zvezda radila nešto što se inače ne radi! Trener Porta otkrio kako su ga iznenadili crveno-beli: Specifično, neuobičajeno, komplikovano...

Kurir pre 1 minut
Sreća je bila uz porto, braga nek nam da tri boda imaju ih dovoljno: Mateus se uskoro vraća na mesto najvećih uspeha!

Sreća je bila uz porto, braga nek nam da tri boda imaju ih dovoljno: Mateus se uskoro vraća na mesto najvećih uspeha!

Hot sport pre 30 minuta
Zmaj nikada ne odustaje, ali neophodne četiri kopče: Krvavo lice Portovog igrača nakon udarca Arnautovića! (foto)

Zmaj nikada ne odustaje, ali neophodne četiri kopče: Krvavo lice Portovog igrača nakon udarca Arnautovića! (foto)

Hot sport pre 1 sat
"Arnautović je morao da dobije direktan crveni karton" VIDEO

"Arnautović je morao da dobije direktan crveni karton" VIDEO

B92 pre 35 minuta
Posle poraza Zvezde od Porta, Arnautović na udaru Portugalaca: "Nameran, zlonameran gest, crveni karton..."

Posle poraza Zvezde od Porta, Arnautović na udaru Portugalaca: "Nameran, zlonameran gest, crveni karton..."

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPortugalfk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

SPORTSKI VIKEND: Kakav derbi, Tanasko Rajić - Balkanski! Podmlađeni tim ŽFK Radnički protiv Lavica. Pirotske lige sve…

SPORTSKI VIKEND: Kakav derbi, Tanasko Rajić - Balkanski! Podmlađeni tim ŽFK Radnički protiv Lavica. Pirotske lige sve zanimljivije!

Plus online pre 1 minut
UŽIVO: Đoković protiv gren slem šampiona na startu Šangaja

UŽIVO: Đoković protiv gren slem šampiona na startu Šangaja

Sport klub pre 1 minut
Poznati spiskovi fudbalera Srbije i Albanije za utakmicu 11. oktobra u Leskovcu

Poznati spiskovi fudbalera Srbije i Albanije za utakmicu 11. oktobra u Leskovcu

RTV pre 0 minuta
Hendel ostavio priče o Portu po strani: "Srećan sam u klubu koji me želi"

Hendel ostavio priče o Portu po strani: "Srećan sam u klubu koji me želi"

Sportske.net pre 10 minuta
Kecmanović posle preokreta poražen u prvom kolu u Šangaju, Tijen ide na Mutea

Kecmanović posle preokreta poražen u prvom kolu u Šangaju, Tijen ide na Mutea

RTS pre 1 minut