Hendel ostavio priče o Portu po strani: "Srećan sam u klubu koji me želi"

Fudbaler Crvene zvezde Tomas Hendel nije bio zadovoljan načinom na koji je Crvena zvezda izgubila duel protiv Porta, ali da je njegov tim uzdignutog čela napustio "Dragao" u meču gde će doživeo prvi poraz u Ligi Evrope.

Zvezda je sve do same završnice meča u drugom po veličini portugalskom gradu imala aktivan rezultat, ali je dozvolila da joj se Rodrigo Mora iskrade i prospe sve ono što je Milojevićev tim gradio tokom 90 minuta igre. Jasno je da poraz u "minut do 12" nije prijao nikom u taboru crveno-beli, naročito Hendelu koji protiv Porta ima istorijat duela. "Teško je odgovoriti kada primite gol u 90. minutu. Takve stvari ne smeju da nam se dešavaju u ovakvom takmičenju.