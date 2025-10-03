Infantino o slučaju Izrael: "FIFA ne može da rešava politička pitanja!"

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije FIFA Đani Infantino rekao je danas da ta organizacija mora da promoviše mir i jedinstvo i da ne može da rešava politička pitanja, u jeku poziva da se Izrael izbaci iz međunarodnih takmičenja.

Infantino je predvodio sastanak Saveta FIFA, na čijem dnevnom redu nije bilo pitanje Izraela, koji će ovog meseca nastaviti takmičenje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Brojne organizacije prethodnih nedelja tražile su od Fife i Evropske fudbalske unije UEFA da suspenduju Izrael nakon što je Istražna komisija Ujedinjenih nacija saopštila početkom septembra da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi. Infantino je