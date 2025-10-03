Karlik Džons posle pobede u Evroligi progovorio o lančiću i zašto ga nosi: "To je znak sećanja na mog rođaka"

Košarkaši Partizana zabeležili su prvu pobedu u ovogodišnjoj Evroligi, savladavši na domaćem terenu ekipu Olimpije Milano rezultatom 80:78.

Nakon poraza od Dubaija u prvom kolu, crno-beli su se brzo konsolidovali. Sjajnu partiju pružio je Sterling Braun, koji je predvodio tim do prednosti od čak 20 poena. Ipak, Armani je uspeo da se vrati u igru i uvede utakmicu u dramatičnu završnicu, u kojoj su se Partizanovi igrači ipak bolje snašli i zasluženo slavili važan trijumf. Posle se medijima obratio Karlik Džons. - Osećam se sjajno. Kao što si rekao, bila je to naša prva pobeda. Naša prva ove godine. Veoma