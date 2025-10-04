Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski
U najnovijem ruskom napadu na Ukrajinu više desetina ljudi je povređeno, ali se obim razaranja i broj žrtava još utvđuje.
Najmanje 30 ljudi je povređeno u napadima ruskih dronova na železničku stanicu na severoistoku Ukrajine, izjavio je Vladimir Zelenski, predsednik te zemlje.
„Spasioci, lekari i službe hitne pomoći su na licu mesta i uspostavlja se centar za hitne intervencije, napisao je Oleg Grigorov, načelnik regionalne vojne administracije na Telegramu.
Obim razaranja i broj žrtava se utvrđuje, dodao je.
Prema informacijama Kancelarije državnog tužioca Ukrajine najmanje osmoro povređenih je hospitalizovano.
„Rusi nisu mogli da ne budu svesni da ciljaju civile i to je terorizam, koji svet nema pravo da ignoriše", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.
Moskva se povodom ovog napada još nije oglašavala.
U ruskom vazdušnom napadu pogođen je putnički voz koji je čekao polazak, a nekoliko minuta kasnije, dok su putnike evakuisali, drugu kompoziciju pogodio je novi dron.
U videu koji je Zelenski objavio vidi se vagon voza u plamenu.
Ukrajinski lider je pozvao Zapad na „akciju“.
„Rusija svakog dana oduzima ljudske živote. I samo snaga može da ih zaustavi.
„Čuli smo odlučne izjave iz Evrope i Amerike i krajnje je vreme da se sprovedu i pretvore u stvanost", poručio je Zelenski.
(BBC News, 10.04.2025)