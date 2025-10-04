BBC vesti na srpskom

Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

U najnovijem ruskom napadu na Ukrajinu više desetina ljudi je povređeno, ali se obim razaranja i broj žrtava još utvđuje.

BBC News pre 4 sati  |  Emili Atkinson -
Delovi plavog vagona u plamenu
https://t.me/hryhorov_oleg

Najmanje 30 ljudi je povređeno u napadima ruskih dronova na železničku stanicu na severoistoku Ukrajine, izjavio je Vladimir Zelenski, predsednik te zemlje.

„Spasioci, lekari i službe hitne pomoći su na licu mesta i uspostavlja se centar za hitne intervencije, napisao je Oleg Grigorov, načelnik regionalne vojne administracije na Telegramu.

Obim razaranja i broj žrtava se utvrđuje, dodao je.

Prema informacijama Kancelarije državnog tužioca Ukrajine najmanje osmoro povređenih je hospitalizovano.

„Rusi nisu mogli da ne budu svesni da ciljaju civile i to je terorizam, koji svet nema pravo da ignoriše", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

Moskva se povodom ovog napada još nije oglašavala.

U ruskom vazdušnom napadu pogođen je putnički voz koji je čekao polazak, a nekoliko minuta kasnije, dok su putnike evakuisali, drugu kompoziciju pogodio je novi dron.

U videu koji je Zelenski objavio vidi se vagon voza u plamenu.

Ukrajinski lider je pozvao Zapad na „akciju“.

„Rusija svakog dana oduzima ljudske živote. I samo snaga može da ih zaustavi.

„Čuli smo odlučne izjave iz Evrope i Amerike i krajnje je vreme da se sprovedu i pretvore u stvanost", poručio je Zelenski.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.04.2025)

BBC News
Bela kuća povukla nominaciju za ambasadora u Srbiji, Brnović krivi birokrate i nada se većoj ulozi u SAD

Bela kuća povukla nominaciju za ambasadora u Srbiji, Brnović krivi birokrate i nada se većoj ulozi u SAD

BBC News pre 3 minuta
'Veoma sam zabrinut': Bivši izraelski talac o Trampovom mirovnom planu

'Veoma sam zabrinut': Bivši izraelski talac o Trampovom mirovnom planu

BBC News pre 8 sati
Čile: Živopisna kuća čuva tajnu o torturi i zlostavljanju dece

Čile: Živopisna kuća čuva tajnu o torturi i zlostavljanju dece

BBC News pre 4 sati
'Kraljica zmija' obećava da će iskoreniti smrtonosne ujede

'Kraljica zmija' obećava da će iskoreniti smrtonosne ujede

BBC News pre 10 sati
Godišnjica smrtonosnih poplava u Donjoj Jablanici, istraga tužilaštva 'u završnoj fazi'

Godišnjica smrtonosnih poplava u Donjoj Jablanici, istraga tužilaštva 'u završnoj fazi'

BBC News pre 7 sati
BBC News

Povezane vesti »

Rusija u Ukrajini dronovima pogodila dva putnička voza, ima i mrtvih

Rusija u Ukrajini dronovima pogodila dva putnička voza, ima i mrtvih

Novi magazin pre 1 sat
Ruski dron pogodio železničku stanicu Šostka, ranjeno najmanje 30 ljudi

Ruski dron pogodio železničku stanicu Šostka, ranjeno najmanje 30 ljudi

Serbian News Media pre 2 sata
"Najmanje 30 osoba..." Zelenskom stigle loše vesti

"Najmanje 30 osoba..." Zelenskom stigle loše vesti

Alo pre 2 sata
Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

NIN pre 4 sati
Novi snimci! Jezive scene posle ruskog napada na voz! Opsadno stanje, vagoni razneti i u plamenu, ljudi zapomažu! Hitna pomoć…

Novi snimci! Jezive scene posle ruskog napada na voz! Opsadno stanje, vagoni razneti i u plamenu, ljudi zapomažu! Hitna pomoć juri da pomogne! (foto/video)

Kurir pre 4 sati
Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Radio 021 pre 4 sati
Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Južne vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

"Veliki korak za Češku, dobra vest za Evropu": Oglasio se Orban i čestitao Babišu na pobedi

"Veliki korak za Češku, dobra vest za Evropu": Oglasio se Orban i čestitao Babišu na pobedi

Blic pre 8 minuta
Ima mrtvih u napadu na ukrajinsku železničku stanicu Šostka, Rusi pogodili putnički voz: Među povređenima i deca (foto)

Ima mrtvih u napadu na ukrajinsku železničku stanicu Šostka, Rusi pogodili putnički voz: Među povređenima i deca (foto)

Blic pre 3 minuta
Ko je Andrej Babiš, čija je partija ubedljivo pobedila na izborima u Češkoj?

Ko je Andrej Babiš, čija je partija ubedljivo pobedila na izborima u Češkoj?

Danas pre 43 minuta
Propalestinske demonstracije u Rimu četvrti dan zaredom: Meloni kritikuje proteste

Propalestinske demonstracije u Rimu četvrti dan zaredom: Meloni kritikuje proteste

Danas pre 23 minuta
U Tursku sletelo 137 aktivista koje je Izrael deportovao, nema informacija šta je sa ostalima

U Tursku sletelo 137 aktivista koje je Izrael deportovao, nema informacija šta je sa ostalima

Danas pre 1 sat