Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

BBC News pre 4 sati | Emili Atkinson -

https://t.me/hryhorov_oleg

Najmanje 30 ljudi je povređeno u napadima ruskih dronova na železničku stanicu na severoistoku Ukrajine, izjavio je Vladimir Zelenski, predsednik te zemlje.

„Spasioci, lekari i službe hitne pomoći su na licu mesta i uspostavlja se centar za hitne intervencije, napisao je Oleg Grigorov, načelnik regionalne vojne administracije na Telegramu.

Obim razaranja i broj žrtava se utvrđuje, dodao je.

Prema informacijama Kancelarije državnog tužioca Ukrajine najmanje osmoro povređenih je hospitalizovano.

„Rusi nisu mogli da ne budu svesni da ciljaju civile i to je terorizam, koji svet nema pravo da ignoriše", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

Moskva se povodom ovog napada još nije oglašavala.

U ruskom vazdušnom napadu pogođen je putnički voz koji je čekao polazak, a nekoliko minuta kasnije, dok su putnike evakuisali, drugu kompoziciju pogodio je novi dron.

U videu koji je Zelenski objavio vidi se vagon voza u plamenu.

Ukrajinski lider je pozvao Zapad na „akciju“.

„Rusija svakog dana oduzima ljudske živote. I samo snaga može da ih zaustavi.

„Čuli smo odlučne izjave iz Evrope i Amerike i krajnje je vreme da se sprovedu i pretvore u stvanost", poručio je Zelenski.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.04.2025)