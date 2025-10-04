Andrej babiš proglasio pobedu na izborima u Češkoj: Milioner slavio uz šampanjac i stihove "Bella ciao", Brisel se hvata za glavu (foto)

Prema rezultatima 95 posto prebrojanih glasova, stranka bivšeg premijera Andreja Babiša pobedila je nakon dvodnevnog glasanja za izborima za Donji dom parlamenta u Češkoj. Nakon prebrojavanja glasova iz skoro 99 odsto izbornih okruga, ANO ima 34,84 odsto, SPOLU 23,14 odsto, a pokret STAN 11,14 odsto. Pirati 8,80 odsto, SPD 7,84 odsto i po prvi put i Motoristi sa 6,8 odsto ući će u donji dom parlamenta.

Prema podacima Češkog zavoda za statistiku i češke policije, tokom glasanja nisu zabeleženi ozbiljniji prekršaji. Izbori za Poslanički dom, na kojima će se odlučivati ne samo o sastavu donjeg doma parlamenta, već i o tome koja koja će od 26 stranaka i koalicija moći da bude zastupljena u budućoj vladi, počeli su juče u 14 časova počeli. Ove godine se 4.462 kandidata kandidovalo za 200 poslaničkih mesta, što znači da u proseku 22 osobe konkurišu za jedno poslaničko