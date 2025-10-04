Andrej babiš proglasio pobedu na izborima u Češkoj: Milioner slavio uz šampanjac i stihove "Bella ciao", Brisel se hvata za glavu (foto)

Blic pre 2 sata
Andrej babiš proglasio pobedu na izborima u Češkoj: Milioner slavio uz šampanjac i stihove "Bella ciao", Brisel se hvata za…

Prema rezultatima 95 posto prebrojanih glasova, stranka bivšeg premijera Andreja Babiša pobedila je nakon dvodnevnog glasanja za izborima za Donji dom parlamenta u Češkoj. Nakon prebrojavanja glasova iz skoro 99 odsto izbornih okruga, ANO ima 34,84 odsto, SPOLU 23,14 odsto, a pokret STAN 11,14 odsto. Pirati 8,80 odsto, SPD 7,84 odsto i po prvi put i Motoristi sa 6,8 odsto ući će u donji dom parlamenta.

Prema podacima Češkog zavoda za statistiku i češke policije, tokom glasanja nisu zabeleženi ozbiljniji prekršaji. Izbori za Poslanički dom, na kojima će se odlučivati ne samo o sastavu donjeg doma parlamenta, već i o tome koja koja će od 26 stranaka i koalicija moći da bude zastupljena u budućoj vladi, počeli su juče u 14 časova počeli. Ove godine se 4.462 kandidata kandidovalo za 200 poslaničkih mesta, što znači da u proseku 22 osobe konkurišu za jedno poslaničko
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Babiš proglasio pobedu svoje stranke ANO na parlamentarnim izborima u Češkoj, Fijala čestitao Babišu

Babiš proglasio pobedu svoje stranke ANO na parlamentarnim izborima u Češkoj, Fijala čestitao Babišu

RTV pre 4 minuta
Bivši premijer Češke Andrej Babiš proglasio pobedu na izborima

Bivši premijer Češke Andrej Babiš proglasio pobedu na izborima

RTS pre 14 minuta
Stranka Andreja Babiša pobedila na izborima u Češkoj: Milioner slavio uz šampanjac i poznatu italijansku pesmu (foto)

Stranka Andreja Babiša pobedila na izborima u Češkoj: Milioner slavio uz šampanjac i poznatu italijansku pesmu (foto)

Kurir pre 34 minuta
Izbori u Češkoj: Pobedio Babiš, propao referendum o izlasku iz EU/NATO

Izbori u Češkoj: Pobedio Babiš, propao referendum o izlasku iz EU/NATO

Serbian News Media pre 1 sat
Pobeda stranke "gruzijski san": Proglasila pobedu na lokalnim izborima širom zemlje

Pobeda stranke "gruzijski san": Proglasila pobedu na lokalnim izborima širom zemlje

Večernje novosti pre 1 sat
Na izborima u Češkoj pobedila stranka ANO, oslabio osetno proruski narativ

Na izborima u Češkoj pobedila stranka ANO, oslabio osetno proruski narativ

Nedeljnik pre 2 sata
Pobeda populista na izborima u Češkoj

Pobeda populista na izborima u Češkoj

Slobodna Evropa pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BriselČeškaizlaznostIzboriZavod za statistiku

Svet, najnovije vesti »

Obilne kiše u Bugarskoj: Četvrta žrtva

Obilne kiše u Bugarskoj: Četvrta žrtva

Danas pre 10 minuta
(Video) Ubica Čarlija Kirka se krio na otvorenom: Novi snimci pokazali šta je radio: Uvid u njegovu rutu za bekstvo

(Video) Ubica Čarlija Kirka se krio na otvorenom: Novi snimci pokazali šta je radio: Uvid u njegovu rutu za bekstvo

Blic pre 4 minuta
Dodik o incidentima sa dronovima u Evropi: „Ljudima na Zapadu isprani mozgovi propagandom“

Dodik o incidentima sa dronovima u Evropi: „Ljudima na Zapadu isprani mozgovi propagandom“

Danas pre 5 minuta
Lokalni izbori, protesti, vodeni topovi i suzavci: Šta se događa u Gruziji? (VIDEO)

Lokalni izbori, protesti, vodeni topovi i suzavci: Šta se događa u Gruziji? (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Vučić čestitao Babišu na pobedi na izborima u Češkoj

Vučić čestitao Babišu na pobedi na izborima u Češkoj

Danas pre 1 sat