Poginuo vozač "BMW": Oglasio se MUP o teškoj nesreći kod Mladenovca: Četiri osobe prevezene u Urgentni centar

Večeras oko 20.55 časova, u Rajkovcu, Ulica Svetolika Rankovića, opština Mladenovac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva automobila i autobus, i u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe povređene.

U ovoj saobraćajnoj nesreći sudarili su se "BMW“ i autobus na liniji 491, i "sitroen". Na putu do zdravstvene ustanove preminuo je vozač "BMW", dok su lakše povređeni vozači druga dva vozila, kao i putnik iz autobusa i "sitroena", koji su prevezeni u Urgentni centar. Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija naizmenično.