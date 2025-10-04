Vršilac dužnosti uprvnika Dragoljub Bajić: Narodno pozorište neće raditi 3 nedelje zbog bezbednosti publike i zaposlenih
Blic pre 2 sata
Vršilac dužnosti uprvnika Narodnog pozorišta Dragoljub Bajić izjavio je danas da će Narodno pozorište, nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora, biti zatvoreno naredne tri nedelje kako bi se uklonile sve utvrđene nezakonitosti i nedostaci i sprečilo ugrožavanje bezbednosti zaposlenih i publike.
"Nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora, Narodno pozorište je obavezno da primeni ukupno 59 mera, koliko je navedeno u tom izveštaju, čijim BI ignorisanjem i neotklanjanjem bilo dovedeno u pitanje funkcionisanje pozorišta, kao i bezbednost publike i zaposlenih", rekao je Bajić za Tanjug. Naglasio je da je do inspekcijske kontrole došlo na njegovu inicijativu, nakon preuzimanja dužnosti i da su utvrđene nezakonitosti koje su, kako navodi, posledica "višegodišnjeg