ABA: Beč na „krilima“ bivšeg igrača Partizana slavio na regionalnom debiju

Košarkaši Beča pobedili su večeras na svom terenu Iliriju 85:84 (22:18, 26:19, 17:33, 20:14), u prvom kolu Grupe B regionalne ABA lige Najbolji kod Beča bio je nekadašnji igrač Partizana Gregor Glas sa 27 poena.

Kod Ilirije su se izdvojili Vendel Grin sa 21 i Robert Jurković sa 17 poena. U narednom kolu, Beč će u Subotici gostovati Spartaku, dok će Ilirija u Ljubljani dočekati Zadar. ABA liga 1. kolo Petak: Igokea – FMP 92:88 (A Grupa) Beč – Ilirija 85:84 (B Grupa) Subota: Studentski centar – Borac 18.00 (A) Nedelja: Cedevita Olimpija – Mega 17.00 (B) Budućnost – Spartak 19.30 (B) Ponedeljak: Dubai – Split 17.00 (A) Partizan – Krka 18.00 (A) Crvena zvezda – Zadar 20.00 (B)