Fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika van terena zbog povrede

Fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika će zbog povrede potkolenice odsustvovati sa terena do dva meseca.

Babika je dan pred put u Porto, gde je Crvena zvezda u četvrtak igrala protiv istoimenog kluba u Ligi Evropa, doživeo prelom fibule, piše u saopštenju beogradskih crveno-belih. – Babiki želimo brz i uspešan povratak na teren – navodi se u saopštenju Crvene zvezde. Gabonski krilni napadač je u Crvenu zvezdu došao 2. avgusta, i od tad je odigrao ukupno pet utakmica za beogradske crveno-bele. Poslednji meč koji je odigrao za crveno-bele bio je revanš protiv Pafosa 26.