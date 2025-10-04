Babika van terena dva meseca

Sportski žurnal pre 11 minuta
Babika van terena dva meseca

Šavi pretrpeo ozbiljnu povredu

Šavi Babika doživeo je povredu i očekuje ga pauza do dva meseca, saopštio je danas beogradski klub. Kako se navodi na sajtu Crvene zvezde, Babika je povredu doživeo dan pred put na utakmicu protiv Porta. - Babika je doživeo prelom fibule. Pred Zvezdinim fudbalerom je pauza do dva meseca, nakon čega se očekuje da će biti u konkurenciji za tim. Babiki želimo brz i uspešan povratak na teren - saopštili su crveno-beli. Babika je letos došao u Crvenu zvezdu, a za klub
