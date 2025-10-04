Jednu žrtvu napada ispred sinagoge u Mančesteru izgleda slučajno upucala policija

Policija Mančestera saopštila je danas da je jednog od dvojice Jevreja ubijenih u jučerašnjem napadu ispred sinagoge izgleda slučajno upucao policajac dok su vernici pokušavali da spreče napadača da uđe u zgradu.

Prema navodima policije, tri osobe su hospitalizovane i nalaze se u teškom stanju. Šef policije Mančestera rekao je da preliminarni nalaz patologa pokazuje da je jedan od ubijenih imao prostrelnu ranu. Pošto napadač nije imao pištolj, rekao je da je povreda možda bila „tragična i nepredviđena posledica“ postupaka policije. On je naveo i da jedna od žrtava koja se nalazi u bolnici takođe upucana: „Veruje se da su obe žrtve iza vrata sinagoge bile jedna blizu druge,