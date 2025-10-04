MUP: Jedna osoba poginula a četiri povređene u saobraćajnij nesreći kod Mladenovca

Jedna osoba je poginula a četiri su povređene u saobraćajnoj nesreći, večeras u opštini Mladenovac, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

U saopštenju piše da su u udesu, koji se dogodio oko 20.55 časova, u Rajkovcu, u opštini Mladenovac, učestvovala dva automobila i autobus. Sudarili su se automobili BMW i Sitroen i autobus na liniji 491, dodaje se. „Na putu do zdravstvene ustanove preminuo je vozač BMW-a, dok su lakše povređeni vozači druga dva vozila, kao i putnik iz autobusa i Sitroena prevezeni u Urgentni centar“, navodi se u saopštenju. Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija naizmenično, dodao