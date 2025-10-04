Opština Arilje uvela vanrednu situaciju u šest mesnih zajednica

Na delu teritorije opštine Arilje – u šest mesnih zajednica – zbog problema izazvnih snegom, danas je uvedena vanredna situacija.

To je urađano u 17.00 zbog, kako piše na sajtu opštine, neprogodnih puteva, oborenih stabala i problema sa strujom. Vanredna situacija je uvedena na području Dobrače, Bjeluše, Brekova, Visoke, Radoševa i Kruščice. Zbog snežnih padavina vanredna situacija je proglašena i u opštinama Ivanjica, Nova Varoš i Medveđa.