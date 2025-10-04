Srbijavode u pripravnosti, prate situaciju zbog obilnih padavina

Preduzeće „Srbijavode“, zbog obilnih padavina je u pripravnost i prati situaciju na terenu, rečeno je večeras agenciji Beta u tom preduzeću.

Na slivovima Južne, Zapadne i Velike Morave sa pritokama vodostaji će biti u umerenom i većem porastu, bez prevazilženja upozoravajućih nivoa. Na malim bujičnim vodotocima slivova Toplice, Jablanice, Veternice, Raške, Studenice, Jošanice, Moravice, Bjelice, Rasine i Lepenice moguća su lokalna izlivanja, navodi se. Kako su dodali, to je moguće i na slivovima Lugomira, Resave, Crnice kao i Malog, Crnog i Belog Timoka. „Na visokim branama i akumulacijama obezbeđuje se