Pobeda stranke "gruzijski san": Vladajuća partija proglasila pobedu na lokalnim izborima (foto)

Vladajuća partija u Gruziji "Gruzijski san" proglasila je danas pobedu na lokalnim izborima, posle objavljivanja rezultata izlaznih anketa, prema kojima je kandidat te stranke i aktuelni gradonačelnik Tbilisija Kaha Kaladze osvojio više od 77 odsto glasova.

U centralnom sedištu stranke u Tbilisiju održana je proslava na kojoj su se okupljenim pristalicama obratili najviši funkcioneri "Gruzijskog sna", uključujući bivšeg premijera i osnivača partije Bidzinu Ivanišvilija, javlja gruzijski Juronjuz. - Pobedili smo u svim opštinama Gruzije već u prvom krugu. Naša snaga je u narodu, a opozicija pokušava da nas isprovocira i izazove haos, iako su doživeli katastrofalan poraz, rekao je Ivanišvili. Gradonačelnik Tbilisija