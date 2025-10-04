Pobeda stranke "gruzijski san": Vladajuća partija proglasila pobedu na lokalnim izborima (foto)

Kurir pre 2 sata  |  Juronjuz/Agencije
Vladajuća partija u Gruziji "Gruzijski san" proglasila je danas pobedu na lokalnim izborima, posle objavljivanja rezultata izlaznih anketa, prema kojima je kandidat te stranke i aktuelni gradonačelnik Tbilisija Kaha Kaladze osvojio više od 77 odsto glasova.

U centralnom sedištu stranke u Tbilisiju održana je proslava na kojoj su se okupljenim pristalicama obratili najviši funkcioneri "Gruzijskog sna", uključujući bivšeg premijera i osnivača partije Bidzinu Ivanišvilija, javlja gruzijski Juronjuz. - Pobedili smo u svim opštinama Gruzije već u prvom krugu. Naša snaga je u narodu, a opozicija pokušava da nas isprovocira i izazove haos, iako su doživeli katastrofalan poraz, rekao je Ivanišvili. Gradonačelnik Tbilisija
Ključne reči

GruzijaLokalni izboriIzbori

