Sanae Takaiči nova liderka vladajuće stranke u Japanu, verovatno buduća premijerka

Sanae Takaiči, radikalna nacionalistkinja, izabrana je danas za liderku vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP) i očekuje se da će uskoro postati prva žena premijer Japana. Takaiči (64) nasleđuje Šigerua Išibu, koji je podneo ostavku a izabran je za šefa vlade u oktobru 2024. godine. Ona je danas u drugom krugu stranačkih izbora pobedila svog protiv-kandidata, medijski veoma zastupljenog ministra poljoprivrede Šindžira Koizumija.