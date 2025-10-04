Saobraćaj usporen kod Bubanj Potoka u oba smera zbog saobraćajnih nezgoda

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Saobraćaj usporen kod Bubanj Potoka u oba smera zbog saobraćajnih nezgoda

Na moto-putu kroz Beograd, na petlji Lasta-petlji Bubanj Potok saobraćaj u oba smera odvija se usporeno zbog serije saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile jutros, saopštili su "Putevi Srbije".

U nesrećama nije bilo povređenih. Kako agencija Beta nezvanično saznaje, tri odvojene nezgode su se desile na Mokroluškom brdu u pravcu Bubanj Potoka. Skoro istovremeno, u suprotnom pravcu, odnosno u pravcu centra Beograda, desila se još jedna nezgoda kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
Ključne reči

Bubanj PotokPutevi SrbijeLasta

