Sela u okolini Prokuplja bez struje: Putevi zakrčeni zbog snega i palog drveća

Nevreme koje je pogodilo planinska sela u okolini Prokuplja i ona u okolini Jastrepca, Vidojevice i Rgajskih planina izazvalo je prekide u snabdevanju strujom koje traje duže od jednog dana.

Obilan vlažan sneg je obarao drveće i električne stubove, zbog čega je neprohodno više puteva, javljaju Južne vesti. Tokom jučerašnjeg dana, ekipe preduzeća "Trace", zaduženog za održavanje državnih puteva, radile su na raščišćavanju do kasno u noć. Čišćenje lokalnih puteva je otežano, budući da lokalna samouprava u Prokuplju još nije raspisala javnu nabavku za taj posao koji za sada nema ko da obavlja. Na terenu su i ekipe Elektrodistribucije, koje pokušavaju da