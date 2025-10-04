Sela u okolini Prokuplja bez struje: Putevi zakrčeni zbog snega i palog drveća

N1 Info pre 1 sat  |  Južne vesti
Sela u okolini Prokuplja bez struje: Putevi zakrčeni zbog snega i palog drveća

Nevreme koje je pogodilo planinska sela u okolini Prokuplja i ona u okolini Jastrepca, Vidojevice i Rgajskih planina izazvalo je prekide u snabdevanju strujom koje traje duže od jednog dana.

Obilan vlažan sneg je obarao drveće i električne stubove, zbog čega je neprohodno više puteva, javljaju Južne vesti. Tokom jučerašnjeg dana, ekipe preduzeća "Trace", zaduženog za održavanje državnih puteva, radile su na raščišćavanju do kasno u noć. Čišćenje lokalnih puteva je otežano, budući da lokalna samouprava u Prokuplju još nije raspisala javnu nabavku za taj posao koji za sada nema ko da obavlja. Na terenu su i ekipe Elektrodistribucije, koje pokušavaju da
