(VIDEO) Kordon policije nije dozvolio građanima da priđu zgradi „Ziđina“ u Boru

Na protestu građana u Boru na koji su pozvali studenti, nameru građana da dođu do zgrade kineske kompanije "Ziđin" sprečio je kordon policije, prenosi Nova.rs.

Korodn policajaca u punoj opremi preprečio je ulicu i onemogućio građane da dođu do zgrade kineske kompanije „Ziđin“ u okviru protesta „Oslobođenje Bora – za čistiji grad i zdraviju budućnost dece“, na koji su pozvali studenti, piše Nova.rs. 🇷🇸 Bor. Policija ne dozvoljava građanima da dođu do upravne zgrade Zijin-a. Kartel brani svoj biznis. pic.twitter.com/wTPht6W67R Ispred građana su svoj „kordon“ formirali i ratni veterani, koji su redovni na protestima a koji