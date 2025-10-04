Beogradske elektrane pozvale građane da prijave probleme sa centralnim grejanjem

Direktor JKP "Beogradske elektrane" Vanja Vukić pozvao je Beograđane da njihovom servisnom centru prijave pojedinačne probleme u daljinskom grejanju, koji su potencijalno mogli da nastanu jer je sistem toplana zbog meteoroloških uslova počeo sa radom pre nego što su završene takozvane funkcionalne probe.

On je za TV Prva naveo da je trebalo da te probe, „žargonski rečeno hladne probe“, traju do 9. oktobra, da Beograd ima najveći sistem za centralno grejanje koji predstavlja najveći sistem centralnog grejanja u jugoistočnoj Evropi, što znači da je moguće da je došlo do problema zbog proba koje nisu sprovedene do kraja. „(Sistem beogradskih toplana) miruje šest meseci, a preostalih šest radi intenzivno… (a čine ga) 15 toplana i 16 kotlarnica, koji greju 380.000