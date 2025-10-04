Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca

Politika pre 2 sata
Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca

Učestvovala dva automobila i autobus

Jedna osoba je poginula večeras, a četiri su povređene u saobraćajnoj nesreći u Rajkovcu u Opštini Mladenovac, saopšteno je iz MUP-a Kako se navodi u saopštenju, večeras oko 20.55 časova, u Rajkovcu, u Ulici Svetolika Rankovića, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva automobila i autobus, i u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri povređene. U nesreći su se sudarili BMW, autobus na liniji 491 i sitroen. Na putu do zdravstvene
