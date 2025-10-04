Preminuo nekadašnji potpredsednik FK Vojvodina Milan Mandarić

RTV pre 30 minuta  |  Tanjug,RTV,B92
Preminuo nekadašnji potpredsednik FK Vojvodina Milan Mandarić

BEOGRAD - Nekadašnji potpredsednik FK Vojvodina, biznismen Milan Mandarić preminuo je 88. godini u Beogradu.

Proslavljeni sportski radnik srpskog porekla sa američkim pasošem umro je u Beogradu ove subote, objavio je slovenački sportski dnevnik "Ekipa" Milan Mandarić bio preduzetnik, poznat i po uspešnom vođenju fudbalskih klubova širom Evrope. Sa samo 21 godinom preuzeo je očevu prodavnicu, a već sa 26 njegova firma postaje najjača u Jugoslaviji, proizvodeći delove za automobile. Tokom 1969. godine napustio je zemlju i preselio se u Sjedinjene Američke Države. Mandarić
