Ilićev Union poražen u Leverkuzenu, remi Dortmunda i Lajpciga

pre 3 sata
Bajer Leverkuzen nastavlja sa dobrim rezultatima pod vođstvom Kaspera Julmana, od dolaska danskog trenera ne znaju za poraz, a u subotu su zabeležili treći trijumf na četiri utakmice u Bundesligi.

Savladan je Union Berlin sa 2:0, golovima Ernesta Pokua i Kristijana Kofanea. Za goste je ceo susret odigrao srpski napadač Andrej Ilić. Andrija Maksimović je zaigrao drugi put u dresu Lajpciga, ušavši u igru u poslednjem minutu na gostovanju Borusiji Dortmund. U derbiju kola, dva tima podelila su bodove – 1:1. Poveli su gosti golom Baumgartnera u 7. minutu, izjednačio je Kouto u 23. Augzburg je bio bolji od Volfsburga 3:1. Za odličan dan za domaće timove pobrinuo
